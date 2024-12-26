Літак над Грозним збили так само, як лайнер МАУ в Ірані, - Defense Express

Російські оператори ППО знали, що у повітрі перебуває цивільний літак, але все одно перевели "Панцирь" в автоматичний режим роботи.

Пасажирський Embraer 190 авіакомпанії AZAL, що розбився під Актау (Казахстан), вочевидь був підбитий російським "Панцирем", який працював у автоматичному режимі, пише Defense Express.

Одразу після появи перших фото та відео з місця катастрофи пасажирського літака, що здійснював рейс Баку-Грозний, стало зрозуміло, що версія про катастрофу через зграю птахів - нісенітниця. На кадрах видно характерні сліди від уламків зенітної ракети на хвостовій частині літака.

Того дня російська ППО відбивала атаку дронів над Грозним. Росіяни задіяли ЗРГК "Панцирь". Втім, досвідчені оператори не могли переплутати дрон, легкомоторний літак та великий авіалайнер з розмахом крил близько 30 метрів на радарах. Але російські оператори це зробили. Видання стверджує, що "Панцирь" міг спрацювати автоматично.

Відео дня

У 2020 році росіяни хвалилися, що "Панцирі" мають особливе нововведення - повністю автоматичний режим. За словами розробників, комплекс має "ознаки штучного інтелекту" та зможе збивати цілі без участі людини

У Міноборони РФ вихвалялись, що "штучний інтелект" збиває цілі значно ефективніше, ніж із залученням оператора. Насправді він працює за доволі простим алгоритмом - збити все що у зоні досяжності без селекції цілей.

Попри те, що будь-який цивільний літак сигналізує про те, що він цивільний - у РФ це ігнорують. Такі автоматичні режими роботи існують як в окремих засобах ППО, так і реалізуються через системи єдиного управління, коли одна система автоматично керує одразу декількома ЗРК, що працюють без втручання оператора.

Автоматичний режим роботи також є у ЗРК "Тор". Очевидно, саме з цього комплексу в автоматичному режимі було збито Boeing-737 української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 під Тегераном 8 січня 2020 року.

Видання пише, що події з азербайджанським літаком рейсу №8243 вочевидь виглядають наступним чином:

у районі Грозного Embraer 190 був обстріляний із ЗРКГ "Панцирь";

оператор комплексу, який перевів його в автоматичний режим отримав команду від свого командування і на всіх ланках було відомо про наявність у повітряному просторі цивільного літака.

"Тобто російські військові фактично свідомо дали дозвіл на обстріл пасажирського лайнера. І о 09:35 за місцевим часом азербайджанський Embraer 190 подав сигнал лиха. З огляду на наявну інформацію у результаті влучання у літака була пошкоджена система управління й він був лише частково керованим", - пише видання.

Поки що нема офіційного запису розмов пілотів та російських диспетчерів, але чомусь азербайджанський літак був змушений летіти через Каспійське море до Казахстану. Видання прогнозує, що росіяни хотіли "вирішити питання з літаком", коли він впаде не в Росії, тому судну заборонили сідати в Грозному і на летовищах поруч.

Екіпажу вдалось протримати понівечений літак у повітрі понад 400 км й дотягнути до Актобе. Пілоти спробували врятувати пасажирів. Те, що 32 пасажири з 67, що знаходили на борту вижили, щось між чудом та майстерністю пілотів, які загинули, підсумувало видання.

Катастрофа літака в Казахстані

Пасажирський літак Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) із десятками людей на борту зазнав катастрофи 25 грудня місті Актау на заході Казахстану. З 67 осіб загинули 38.

Відомо, що зе 29 людей, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарнях. 11 осіб – у стабільно важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Про імовірність збиття борту у мережі писали після публікації відео з уламками – на них чітко були видні пробоїни. Цю версію озвучив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко:

"Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей", – заявив Коваленко.

Борт, що прямував до Росії, могла збити російська зенітна установка, пише The Wall Street Journal. Ймовірно, лайнер переплутали із безпілотником.

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