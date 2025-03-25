Один борт впав у силос бетонної компанії, виникла пожежа.

У Франції під час репетиції зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьєн Лекорню.

"На сході Франції щойно сталася аварія за участю двох реактивних літаків Alpha Jet з Patrouille de France під час репетицій", – заявив він у соцмережі Х.

Згодом Лекорню поінформував, що пілоти вижили. Вони встигли катапультуватися.

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"Двоє пілотів і третій пасажир, який перебував на борту одного з літаків, благополучно катапультувалися. Вони отримали незначні травми", – додав міністр.

У мережі ж публікували кадри з моментом зіткнення:

Daily Mail уточнило, що аварія сталася поблизу авіабази у муніципалітеті Сен-Дізьє – там проходила репетиція за участі шести літаків. Внаслідок зіткнення один борт впав у силос бетонної компанії Calin. Виникла пожежа.

Інший літак, імовірно, впав у канал. Минулося без жертв серед цивільних.

Авіакатастрофи: інші новини

24 березня у Росії розбився літак Су-25. Штурмовик зазнав аварії в Приморському краї. Причиною катастрофи росіяни попередньо називають технічну несправність борту.

Кількома днями раніше на території РФ розбився військовий гелікоптер Мі-28. Екіпаж не вижив, що підтвердили і в російському Міноборони.

У лютому в місті Сан-Паулу, що в Бразилії, двомоторний літак впав просто на проспект Маркес де Сан-Вісенте. Тоді двоє людей, що перебували на борту, загинули. Ще шестеро людей на землі отримали уламкові поранення.

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