На півночі Пакистану розбився вертоліт Мі-8 / фото ua.depositphotos.com

На півночі Пакистану розбився вертоліт Мі-8 із трьома російськими пілотами, щонайменше шестеро людей загинули, повідомляють російські тг-канали, а також агентство Anadolu, із посиланням на пакистанські медіа.

Як пише Shot, аварія гелікоптера, що виконував чартерний рейс, сталася на півночі Пакистану, в районі Північного Вазиристану, недалеко від афганського кордону. На борту перебувало близько 14 осіб, з них щонайменше шестеро загинули. Серед загиблих - два офіцери і один матрос ВМС Пакистану. Вісьмох постраждалих, серед них трьох російських пілотів, госпіталізовано до Об'єднаного військового госпіталю.

Причиною аварії стала відмова двигуна, коли вертоліт намагався приземлитися / фото Mash

Як пише Mash із посиланням на місцеві ЗМІ, гелікоптер був орендований компанією Mari Petroleum, яка займається розвідкою і видобутком нафти. Попередньо, причиною аварії стала відмова двигуна, коли вертоліт намагався приземлитися.

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Інциденти з російськими вертольотами

Нагадаємо, у вересні на півострові Ямал, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ двоє підлітків спалили вертоліт великої російської авіакомпанії Utair.

А через кілька днів у місті Омськ двоє школярів спалили на місцевій авіабазі Мі-8. Завдання спалити вертоліт вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму грошей

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