Серед загиблих - два офіцери і один матрос ВМС Пакистану.

На півночі Пакистану розбився вертоліт Мі-8 із трьома російськими пілотами, щонайменше шестеро людей загинули, повідомляють російські тг-канали, а також агентство Anadolu, із посиланням на пакистанські медіа.

Як пише Shot, аварія гелікоптера, що виконував чартерний рейс, сталася на півночі Пакистану, в районі Північного Вазиристану, недалеко від афганського кордону. На борту перебувало близько 14 осіб, з них щонайменше шестеро загинули. Серед загиблих - два офіцери і один матрос ВМС Пакистану. Вісьмох постраждалих, серед них трьох російських пілотів, госпіталізовано до Об'єднаного військового госпіталю.

Як пише Mash із посиланням на місцеві ЗМІ, гелікоптер був орендований компанією Mari Petroleum, яка займається розвідкою і видобутком нафти. Попередньо, причиною аварії стала відмова двигуна, коли вертоліт намагався приземлитися.

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Інциденти з російськими вертольотами

Нагадаємо, у вересні на півострові Ямал, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ двоє підлітків спалили вертоліт великої російської авіакомпанії Utair.

А через кілька днів у місті Омськ двоє школярів спалили на місцевій авіабазі Мі-8. Завдання спалити вертоліт вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму грошей

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