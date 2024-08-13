З будівлі евакуювали сотні людей, не минулося без постраждалих.

В Австралії вертоліт, що здійснював несанкціонований політ, врізався у дах готелю. Інцидент стався в туристичному місті Кернс на півночі країни.

Про це повідомляє NBC News. Внаслідок катастрофи загинув пілот гелікоптера. Також відомо про двох постраждалих постояльців готелю – це 80-річний чоловік та 70-річна жінка. Через аварію з готелю довелося евакуювати сотні гостей.

Поліція заявила, що вертоліт був виведений з ангару для "несанкціонованого польоту", але не уточнила, про що йдеться. Пілот, особу якого ще не встановлено, загинув на місці події.

За повідомленням австралійських ЗМІ, катастрофа сталася в готелі Hilton's Double Tree Hotel в Кернсі, місті на шляху до Великого Бар'єрного рифу. Дві лопаті гвинта вертольота відірвалися під час аварії і впали в басейн готелю.

Судово-медичний підрозділ з розслідування аварій співпрацюватиме з австралійським регулятором транспортної безпеки для підготовки звіту про аварію.

Інші авіакатастрофи

9 серпня у Бразилії в районі міста Сан-Паулу розбився пасажирський літак авіакомпанії Voepass. На борту лайнера ATR 72 перебувало 62 людини, з яких 4 – члени екіпажу. Літак зазнав аварії через 90 хвилин після зльоту – на відзнятих очевидцями кадрах видно, як він на величезній швидкості врізався в землю.

Усіх, хто був на борту оголосили загиблими. Проте згодом зʼясувалося, що жертвами катастрофи стала 61 людина, а не 62, як вважалося раніше. Один із пасажирів запізнився на літак, бо переплутав стійку реєстрації. Ця помилка врятувала йому життя.

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