Причина аварії наразі невідома.

У Сполучених Штатах Америки розбився гелікоптер. Авіакатастрофа сталася поблизу міста Бейкер в окрузі Сан-Бернардіно у Каліфорнії.

Про це повідомляє KABC. Зазначається, що на борту вертольота перебували шість осіб. Ніхто не вижив.

Відомо, що гелікоптер Orbic Air вилетів з аеропорту Палм-Спрінгс близько 20:45 у пʼятницю (за місцевим часом). Він прямував до Боулдер-Сіті, штат Невада, коли біля 22:00 зазнав аварії.

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Причина катастрофи наразі не встановлена. Федеральна авіаційна адміністрація та Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування.

Інші авіакатастрофи

У вересні 2023 року в Італії розбився реактивний літак італійської групи вищого пілотажу Frecce Tricolori. Аварія сталася під час тренувального польоту. Під час падіння літак зачепив машину, де перебувала родина з дітьми. П'ятирічна дівчинка загинула, друга дитина, яка перебувала в салоні автомобіля, отримала опіки.

У серпні в Малайзії розбився легкомоторний приватний літак. Він упав на автомобільну трасу. Загинули два члени екіпажу, шість пасажирів літака, а також два мешканці міста, де сталася катастрофа.

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