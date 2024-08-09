Президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що всі пасажири вважаються загиблими.

У Бразилії в районі міста Сан-Паулу розбився пасажирський літак авіакомпанії Voepass.

За даними авіакомпанії, на борту лайнера ATR 72 перебувало 62 людини, з яких 4 члени екіпажу, передає Reuters. Авіакомпанія повідомила, що їй поки нічого не відомо про долю пасажирів і членів екіпажу.

Літак упав у сільській місцевості Віньєдо. Він летів із Каскавела (штат Парана недалеко від кордону з Парагваєм і Аргентиною) в аеропорт Гуарульюс, повідомили бразильські ЗМІ.

Президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що всі пасажири вважаються загиблими.

Інші новини про авіакатастрофи

12 липня у Московській області зазнав аварії пасажирський літак Sukhoi Superjet. РосЗМІ повідомили, що аварія сталася в Коломенському районі. Літак впав під час тестового польоту після планового ремонту. На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу. Усі вони загинули.

А 15 січня 2023 року у Непалі розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів до Покхари з Катманду. На борту літака перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу. Серед пасажирів були троє немовлят, троє дітей і 62 дорослих. Ця авіакатастрофа стала найжахливішою за 30 років у цій малій Гімалайській країні.

Вас також можуть зацікавити новини: