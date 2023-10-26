Останні раунди санкцій були підписані міністром закордонних справ Пенні Вонг 25 жовтня.

Австралія заблокувала експорт в Росію ручного інструменту, в тому числі для фрезерування і загвинчування дахів ядерних реакторів.

Санкції щодо машин і супутніх товарів також поширюються на інструменти, що використовуються для свердління, пресування, штампування, пробивання або пресування, а також телевізори і звукозаписні пристрої, пише Associated Press.

Штампи для волочіння або екструзії металу, а також інструменти для видобутку або буріння гірських порід також включені в санкції. Останні раунди експортних санкцій були підписані міністром закордонних справ Пенні Вонг 25 жовтня.

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Санкції були введені в той же день, коли Австралія оголосила про додатковий пакет підтримки на суму 20 мільйонів доларів, який включав відправку в Україну 3D-принтера по металу і систем захисту від дронів. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що Австралія як і раніше твердо підтримує Київ. Літаки Wedgetail Королівських ВПС Австралії також були направлені до Німеччини для надання допомоги в захисті воріт гуманітарної та військової допомоги в Україну.

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