До складу пакету входить обладнання для розмінування та системи для боротьби з дронами.

Австралія відправила в Україну новий пакет військової допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів ($12,8 мільйонів), до якого увійшли обладнання для розмінування і для боротьби з дронами. Про це повідомляє The West Australian.

"Австралія, як і раніше, твердо підтримує Україну в захисті від незаконного і аморального вторгнення Росії... цей внесок надасть Україні одні з кращих можливостей у світі, одночасно інвестуючи в суверенну оборонну промисловість і технологічний сектор Австралії", - заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе.

Відзначається, що до складу пакету увійшли обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер по металу і системи протидії дронам - все обладнання розроблене австралійськими компаніями DroneShield, Micro-X, Minelab і SPEE3D.

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Як зазначив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, 3D-принтери по металу можна використовувати для друку запасних частин при розмінуванні, а портативне рентгенівське обладнання надасть "життєво важливу допомогу українському персоналу на полі бою".

Крім того, повідомляється, що Австралія направила літак E-7a Wedgetail Королівських ВПС до Німеччини для підтримки зусиль із захисту воріт для міжнародної гуманітарної та військової допомоги Україні.

Військова допомога Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, зокрема, увійшли установки GEPARD і дрони.

Крім того, в найближчі місяці Данія і Чехія поставлять ЗСУ великий пакет допомоги, до якого увійдуть 50 бойових машин піхоти і танків, засоби РЕБ та інші види озброєнь.

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