За його словами, Вірменія несподівано проявила політичну компетентність.

Президент Азербайджану виступив зі зверненням, в якому заявив, що в результаті антитерористичних заходів в Карабасі і їх успішного завершення країна відновила свій суверенітет.

За його словами, велика частина вірменської армії, розміщеної в Нагірному Карабасі, була повністю знищена, пише Report.

Він зазначив, що, всупереч угоді, укладеній після Другої Карабаської війни в листопаді 2020 року, Вірменія "протягом трьох років не виводила свої збройні сили і техніку з нашої території".

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Алієв заявив, що перед початком операції зажадав, щоб вірменське населення Карабаху не піддавалося ударам.

"Сьогодні ми повідомили міжнародним партнерам, що вірменські бойовики готові прийняти наші умови. Вчора я представив ці умови держсекретареві США. Ті, хто відмовився піти нам назустріч, погодилися приїхати на переговори в Євлах. Там ми донесемо плани нашого співіснування", - сказав він.

За його словами, Вірменія несподівано проявила політичну компетентність і це його обнадіює.

"Вірю, що події, що відбулися сьогодні і вчора, матимуть позитивний вплив на мирний процес між Азербайджаном і Вірменією. Ми перетворюємо Карабах і Східний Зангезур на рай. Ми створимо такі ж умови в Ханкенді, Агдері, Аскерані, Ходжавенді! Вірменське населення, яке проживає в Карабасі, нарешті може зітхнути спокійно. Я вже говорив раніше, вони наші громадяни. Але військові злочинці в Карабасі взяли їх у заручники і отруїли їм мізки. У нас немає проблем з вірменським населенням", - додав Алієв.

Ескалація в Карабасі - деталі

19 вересня в Карабасі відновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану заявило, що знищуються позиції військових Вірменії.

Формування Збройних сил Вірменії, розташовані в карабаському регіоні Азербайджану, склали зброю і здалися. Про це сьогодні повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану. Там зазначили, що "реалізація процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом".

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