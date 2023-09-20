Формування Збройних сил Вірменії, розташовані в карабаському регіоні Азербайджану, склали зброю і здалися.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану.
Розташовані в карабаському районі Азербайджанської Республіки формування збройних сил Вірменії і незаконні вірменські збройні формування складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости і повністю роззброюються.
Підрозділи Збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються. Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до свого народу з поясненням, чому Єреван не буде воювати за Карабах.
Ситуація в Карабасі - подробиці
Раніше Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що його країна готова розблокувати всі транспортні та економічні коридори.
19 вересня у Карабасі відновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану заявило, що знищуються позиції військових Вірменії.
У травні Вірменія була готова визнати Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.