Підрозділи Збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.

Формування Збройних сил Вірменії, розташовані в карабаському регіоні Азербайджану, склали зброю і здалися.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану.

Розташовані в карабаському районі Азербайджанської Республіки формування збройних сил Вірменії і незаконні вірменські збройні формування складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости і повністю роззброюються.

Відео дня

Підрозділи Збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються. Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до свого народу з поясненням, чому Єреван не буде воювати за Карабах.

Ситуація в Карабасі - подробиці

Раніше Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що його країна готова розблокувати всі транспортні та економічні коридори.

19 вересня у Карабасі відновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану заявило, що знищуються позиції військових Вірменії.

У травні Вірменія була готова визнати Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

Вас також можуть зацікавити новини: