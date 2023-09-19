Міноборони Азербайджану стверджує, що поінформувало командування російських миротворців і турецько-російського моніторингового центру про свої заходи.

У Карабасі відновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану заявило, що знищуються позиції військових Вірменії.

З метою відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру. Про це Report повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану.

"З метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій в карабаському економічному районі, роззброєння і виведення формувань Збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їх військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, задіяних у будівельно-відновлювальних роботах і наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру", - сказано у повідомленні.

Там повідомили, що з'єднання Збройних сил Вірменії на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент, ведуть вогонь з артилерійських установок по позиціях азербайджанської армії, розташованим в Агдамському районі.

Із застосуванням високоточної зброї виводяться з ладу позиції формувань Збройних сил Вірменії, їх довготривалі вогневі точки, п також бойові засоби та об'єкти військового призначення.

Міноборони Азербайджану стверджує, що поінформувало командування російських миротворців і турецько-російського моніторингового центру про свої заходи.

У Міноборони Азербайджану повідомили про створення гумантитарних коридорів та пунктів прийому для евакуації населення із небезпечної зони у Карабаху.

Також відомство закликало громадянське населення у цьому районі триматися подалі від військових об'єктів та не надавати підтримки вірменським військовим.

В азербайджанському МЗС стверджують, що єдиним шляхом до мирного врегулювання конфлікту є повне виведення вірменських ЗС із Карабаху.

Ситуація в Карабасі - подробиці

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Росію в невиконанні зобов'язань щодо забезпечення безпеки населення Карабаху. Як повідомляє DW, про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до 2025 року російські миротворці покинуть Карабах.

Раніше Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що його країна готова розблокувати всі транспортні та економічні коридори. Крім того, Вірменія висловилася про намір відкрити регіональні комунікації в рамках суверенітету країн.

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