У міністерстві підкреслили, що в останній місяць провокації ЗС Вірменії на кордоні відбувалися систематично.

Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Про це пише Report з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

Повідомляється, що вночі диверсійні групи Збройних сил Вірменії мінували території між позиціями підрозділів Азербайджанської армії і доріг постачання. Сталося бойове зіткнення.

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"Деякі позиції, укриття і опорні пункти Азербайджанської армії на території Дашкесанського, Кельбаджарського і Лачинського районів піддалися інтенсивному обстрілу підрозділами Збройних сил Вірменії в напрямку населених пунктів Басаркечер, Істісу, Харакілса і Горюс зі зброї різного калібру, в тому числі мінометів", - заявили в Міноборони.

В результаті пошкоджена військова інфраструктура, відомо про втрати серед особового складу.

"Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок Збройних сил Вірменії та запобігання розширення масштабів бойових зіткнень. Є втрати в живій силі і бойовій техніці Збройних сил Вірменії, задіяних у диверсійних операціях", - зазначили вони.

У міністерстві підкреслили, що в останній місяць провокації ЗС Вірменії на кордоні відбувалися систематично.

"З боку Вірменії вздовж кордонів Азербайджану спостерігалася концентрація наступальних озброєнь, засобів важкої артилерії та особового складу. Всі ці факти ще раз свідчили про те, що Вірменія готується до широкомасштабної військової провокації", - зазначили вони.

У той же час на сайті Міноборони Вірменії повідомляється, що їхні підрозділи не відкривали вогонь по Азербайджанських позиціях, розташованих у східному напрямку кордону.

Раніше повідомлялося, що азербайджанські військові зайшли в місто Лачин, який перебував під контролем Вірменії.

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