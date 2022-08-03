За попередніми даними, в ході боїв є поранені та загиблі.

Один з азербайджанських солдатів загинув в результаті вірменського обстрілу Нагорного Карабаху. В результаті Вірменію звинуватили в грубому порушенні договору по Карабаху.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану.

"Вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщений Російський миротворчий контингент, зазнали інтенсивного обстрілу позиції Азербайджанської армії в напрямку Лачинського району. В результаті від кульового поранення став шехідом військовослужбовець-солдат Казимов Анар Рустам оглу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим МЗС Азербайджану звинуватив Вірменію в порушенні домовленостей щодо Карабаху.

"Кривавий інцидент, що стався 3 серпня, ще раз демонструє, що Вірменія грубо порушує тристоронню угоду, а також підриває зусилля щодо нормалізації відносин між двома державами. Це також свідчить про неповагу Вірменії до зусиль міжнародних посередників", - зазначено в повідомленні.

При цьому в зовнішньополітичному відомстві Азербайджану поклали всю відповідальність за інцидент на політичне і військове керівництво Вірменії.

Після інциденту, за даними ЗМІ, в Лачинському коридорі в Нагірному Карабасі почалися бої. Повідомляється про поранення 15 вірменських військових і трьох загиблих. За попередніми даними, підрозділи Збройних сил Азербайджану зайняли висоту біля села Салатин.

Крім того, видання Report пише, що азербайджанська армія знищила артилерійську військову частину в Хейвали і, як мінімум, один пост противника.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 березня в МЗС Вірменії повідомляли про порушення збройними силами Азербайджану лінії зіткнення на кордоні з Нагірним Карабахом в зоні відповідальності російських "миротворців". Азербайджанські військові зайняли село Парух в Аскеранському районі"НКР".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вже зробив заяву, що ситуація в Нагірному Карабасі є напруженою і може стати кризовою.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Москва перекинула частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.

16 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив російське Міноборони в порушенні гарантій за мирними домовленостями по Нагірному Карабаху.

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