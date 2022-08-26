Азербайджанська армія розмістилася в Лачині і селах Забух і Сус.

Азербайджанські військові зайшли в місто Лачин, яке з 1992 року внаслідок війни в Нагірному Карабаху перейшло під контроль Вірменії.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у Twitter.

"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух і Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина і Азербайджану з цією подією", – йдеться в його повідомленні.

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Раніше російські військові передали Азербайджану контроль над населеними пунктами Лачин, Забух і Сус, фактично віддавши Баку контроль над Лачинським коридором – єдиним наземним маршрутом, який поєднує Вірменію з Нагірним Карабахом.

Відповідно до угоди, укладеної між Вірменією та Азербайджаном після війни в Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.

Азербайджан уже здав свій маршрут в експлуатацію і вимагав від Вірменії зробити те саме, а від Росії вивести своїх "миротворців".

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Москва перекинула частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху в Україну.

16 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив російське Міноборони в порушенні гарантій за мирними домовленостями по Нагірному Карабаху.

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