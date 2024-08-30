Багато паспортів та російське минуле: в Potitico розкрили три таємниці Павла Дурова

З'ясувалося, що мільярдер змінив ім'я у французькому паспорті на манер цієї країни.

Несподіваний арешт мільярдера російського походження, засновника Telegram Павла Дурова викликав обурення серед прихильників свободи слова, які звинуватили Францію в прагненні цензурувати платформу обміну повідомленнями.

Як пише Politico, Telegram став популярним інструментом для політичних дисидентів, бойових генералів та шахраїв, зібравши майже мільярд користувачів, згідно з даними платформи. Дуров був звільнений з-під варти під заставу в 5 мільйонів євро. Триває офіційне розслідування за шістьма звинуваченнями, включаючи відмову співпрацювати з правоохоронними органами та співучасть в управлінні онлайн-платформою "для здійснення незаконної операції в організованій групі".

Розслідування було викликане небажанням Telegram співпрацювати у справі про насильство над дітьми, що призвело до виданих ордерів на Дурова та його брата Миколу Дурова, пише видання.

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У той час як президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що ця справа "жодним чином не є політичною", безпрецедентний арешт викликав безліч питань щодо Дурова та його зв’язків з Парижем і Москвою.

Наскільки добре Дуров знає Макрона ?

Попри те, що пересічний француз може не знати про Telegram, програма може похвалитися принаймні одним завзятим користувачем у Франції: її президентом.

Макрон використовував застосунок з перших днів своєї першої президентської кампанії, майже десять років тому, і продовжує це робити, попри те, що минулого року членів його кабінету офіційно попросили припинити використання платформи.

Дуров зустрічався з президентом Франції принаймні один раз, у 2018 році, повідомила виданню людина з оточення Макрона. Закрита зустріч тоді не була афішована. Як повідомляє Le Monde, вони зустрічалися "багато разів" відтоді, як Макрон став президентом .

Макрон давно наполягав на тому, щоб Франція стала домом для великих технологічних компаній.

"Франція буде провідною нацією щодо суперінновацій, змін і глибокої трансформації", - сказав Макрон через місяць після обрання в 2017 році .

Президент намагався переконати Дурова перенести штаб-квартиру Telegram у Париж і запропонував йому французьке громадянство, повідомляє Wall Street Journal. Зараз Дуров має французьке громадянство, а штаб-квартира Telegram знаходиться в Дубаї.

За повідомленням французького сатиричного тижневика Le Canard enchaîné, коли Дурова заарештували в аеропорту Ле-Бурже в суботу ввечері, він сказав поліцейським, що прилетів у Париж, щоб повечеряти з Макроном. Макрон у четвер рішуче заперечив запрошення.

"Я абсолютно нічого не знав про візит пана Дурова до Франції", - сказав він під час візиту до Сербії.

Джерело в оточенні Макрона підкреслило, що президент Франції в той день перебував у своєму приватному будинку відпочинку в Ле-Туке на півночі Франції.

У квітні 2023 року мільярдер змінив своє офіційне ім’я у своєму французькому паспорті на "Поль дю Роув", французьку адаптацію Павла Дурова.

Як Дуров став французом? Скільки у нього взагалі паспортів?

Дуров, який народився в Росії, отримав французьке громадянство в 2021 році за процедурою, яка зазвичай призначена для "франкомовного іноземця, який своєю видатною роботою сприяє впливу Франції та процвітанню її міжнародних економічних відносин".

Він не єдиний технологічний магнат, який пішов цим шляхом. Генеральний директор Snapchat Еван Шпігель, який трохи володіє французькою, також отримав громадянство в 2018 році.

"Це рішення, яке ми прийняли в 2018 році, я повністю підтримую", - сказав Макрон у четвер. Він додав, що це "частина стратегії - дозволити жінкам і чоловікам, коли вони митці, спортсмени, підприємці, коли вони докладають зусиль, щоб вивчити мову, коли вони створюють багатство, коли вони просять надавати їм французьке громадянство".

"Я зробив це для Дурова, який потрудився вивчити французьку, так само, як я зробив це для Шпігеля, я вважаю, що це добре для нашої країни", - сказав Макрон.

Неясно, як Дуров сприяв впливу Франції. Канцелярія Макрона спочатку відмовилася взяти на себе відповідальність за надання громадянства, заявивши, що рішення ухвалило міністерство закордонних справ Франції.

Дуров також є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів, де він живе і веде Telegram. Абу-Дабі звернувся до консульства з проханням про доступ до генерального директора після його арешту, але Дуров відхилив пропозицію допомоги, за словами співрозмовника з його близького оточення.

"Ми підтримуємо зв’язок із французькою владою щодо цієї справи та представниками Павла Дурова", - сказав виданню представник дипломатичної служби ОАЕ.

Російські державні ЗМІ повідомили, що Москва також звернулася до консульства.

"Відповідна особа відмовилася від російського консульського захисту та візиту до консульства ОАЕ, але погодилася, щоб посольство ОАЕ отримало інформацію про його ситуацію", - сказав чиновник французького уряду.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив російське громадянство Дурова, додавши, що не знає, скільки у нього ще громадянств.

Дуров також отримав громадянство карибської острівної держави Сент-Кіттс і Невіс за допомогою "інвестиційної" програми, в рамках якої паспорти видаються шляхом великих фінансових внесків. Посол країни в Парижі підтвердив громадянство Дурова, але підкреслив, що його зв'язки з Сент-Кіттсом і Невісом обмежені. До консульських служб країни Дуров не звертався.

Чи залишається Дуров лояльним до Росії?

Від'їзд Дурова з Росії в 2014 році стався на хвилі напруженості з Кремлем. Перед тим, як запустити Telegram, він заснував соціальну медіа-платформу "ВКонтакте" і стверджує, що відмовився надати контактну інформацію українських продемократичних активістів під час Євромайдану того року.

Проте Москва намагалася втрутитися після його арешту, заявляючи, що запропонувала Дурову "усю необхідну допомогу та підтримку", і звинувачуючи Францію в залякуванні та "прямій спробі обмежити свободу спілкування".

Хоча Дуров називає себе противником Кремля, реальність виглядає складнішою. Навіть після того, як він залишив Росію та продав свою частку у "ВКонтакте", Дуров, за чутками, підтримував зв’язки з цією країною. Як повідомляється, близький до Путіна олігарх Алішер Усманов допомагав фінансувати Telegram на ранніх етапах. Telegram також спочатку працював з того ж офісу Singer House у Санкт-Петербурзі, що й "ВКонтакте".

Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що брат Дурова Микола, якого також розшукує Франція, живе в Санкт-Петербурзі, де працює в Математичному інституті імені Стеклова Російської академії наук. На сайті закладу він є штатним співробітником.

Попри те, що Микола широко згадував про внесок в успіх Telegram, він завжди залишався поза увагою, залишаючи цю роль своєму молодшому братові. Павло підтримує додаток "фінансово та ідеологічно, тоді як внесок Миколи є технологічним".

Відповідно до звіту Important Stories, заснованого на витоку даних російської розвідки, Дуров відвідував Росію "понад 50 разів" між 2015 і 2021 роками. Telegram широко використовується російськими військовими для спілкування на полі бою, провоєнними військовими блогерами та журналістами. і мільйонами простих росіян і політичних чиновників.

У російських опозиційних колах Telegram має неоднозначну репутацію. З одного боку, він забезпечує безпечний зв’язок, захищений від цікавих очей ФСБ, і альтернативну платформу для незалежних ЗМІ, заблокованих російською владою в Інтернеті. З іншого боку, була низка інцидентів, під час яких канали чи ініціативи, які могли стурбувати Кремль, блокувалися або іншим чином перешкоджали платформі.

Українські військові здебільшого використовують платформу Signal для спілкування, але більшість державних установ також мають канали Telegram, і додаток також широко використовується для особистих повідомлень і блогів українських військових і цивільних.

Арешт Дурова - подробиці

Павла Дурова затримали ввечері суботи, 24 серпня, в паризькому аеропорту "Ле Бурже". Прокуратура повідомила, що арешт було проведено в рамках розслідування справи з 12 складами злочиную

Сьогодні французький телеканал BFMTV повідомив, що засновника Telegram звільнено з-під варти.

Однак потім слідує пояснення, що це процесуальний момент - суддя припинив утримання під вартою, і тривало перше опитування потенційного підозрюваного, в результаті якого ухвалено рішення про подальшу долю Дурова.

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