Також там висловились про майбутнє самого Башара Асада. У Держдепі вважають, що його чекає суд.

У США в даний час немає даних про статус російських баз в Сирії та що з ними може зробити нова сирійська влада.

Але, як зазначив речник Держдепартаменту Метью Міллер, США переконані, що на їхнє майбутнє вплинуть руйнівні дії Кремля за останні десятиліття, передає Голос Америки. Мыллер висловив переконання, що РФ "є за що відповісти, коли мова йде про сирійський народ".

"Росія підтримує жорстокий режим, що убив сотні тисяч невинних сирійських мирних жителів; режим, який труїв газом власний народ. Російський уряд завдавав ударів по мирних жителях Сирії. І вже зараз Росія надала притулок жорстокому тирану, відповідальному за ці напади. Тож їм є за що відповісти перед людьми по всій Сирії", - висловився речник Держдепу.

Відео дня

Міллер висловив упевненість, що усі ці фактори вплинуть на рішення нової сирійської влади щодо подальшої долі російських воєнно-морських баз, які залишилися. Остаточне рішення має бути за сирійським народом, наголосив речник.

"Мене не здивує, якщо люди в Сирії будуть ставити ці питання, коли мова зайде про російські об’єкти, які залишаються в Сирії... Вплив, який Росія мала через ці бази в Сирії, був.. катастрофічними для сирійського народу протягом останніх 10-12 років", - пояснив Міллер.

Щодо долі поваленого Башара Асада, який тепер переховується в РФ, то за словами Міллера, крім Міжнародного кримінального суду в Гаазі, диктатор має постати перед судом сирійського народу.

"Я підозрюю, що ви побачите вимогу сирійського народу, щоб він повернувся до Сирії та постав перед правосуддям за свої злочини. І це є суд першої юрисдикції, який матиме місце перед судом в Гаазі", - додав Міллер.

Ситуація в Сирії

Російські військові кораблі зникли з її бази в Сирії через день після того, як сили повстанців скинули багаторічного диктатора Башара Асада.

Сьогодні військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого ранку у відставці Володимир Заблоцький заявив, що росіяни не зможуть зберегти контроль над військовими базами в Сирії.

Вас також можуть зацікавити новини: