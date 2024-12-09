Втрата російських баз у Сирії, ймовірно, порушить російську логістику.

Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада правитель РФ Володимир Путін може втратити свої військові бази у Сирії.

Як зазначає американський Інститут вивчення війни, це загрожує Кремлю серйозними наслідками. Так, РФ використовувала свою військово-морську базу в Тартусі для проектування сили в Середземному морі. За допомогою неї Москва загрожувала південному флангу НАТО і пов'язувала свої чорноморські активи із Середземним морем.

За оцінкою аналітиків, втрата російських баз у Сирії, ймовірно, порушить російську логістику, а також її зусилля щодо поповнення запасів та ротацію Африканського корпусу. Особливо удару зазнають операції РФ та проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

Відео дня

На думку ISW, Кремль може спробувати використати свою присутність у Лівії та Судані як альтернативу, однак відсутність офіційних угод у РФ з цими країнами і недостатня інфраструктура роблять їх неадекватними замінами.

Крім того, акцентують експерти, крах режиму Асада та нездатність Путіна врятувати його також завдадуть шкоди глобальному іміджу РФ як надійного союзника. Це загрожує її впливу на африканських автократів, яких Кремль прагне підтримати, і загрожує його ширшій геополітичній меті позиціонувати Росію як світову наддержаву.

Ситуація у Сирії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 грудня, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада.

Згодом у Росії заявили, що Асад мирно залишив пост президента і покинув Сирію.

Військовий експерт Давид Гендельман зазначав, що Асад не готувався до можливого протистояння з повстанцями та надто покладався на РФ та Іран, які виступали його союзниками.

Вас також можуть зацікавити новини: