Батискаф повіз туристів дивитися на коралові рифи.

У Червоному морі 27 березня затонув туристичний батискаф "Синдбад" неподалік єгипетської Хургади. Про це повідомляє The Guardian.

Унаслідок корабельної аварії загинуло щонайменше шестеро осіб, ще дев'ятеро дістали поранення. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Причину аварії поки що не встановлено. Згідно з попередньою версією, судно зіткнулося з рифом, через що в корпусі утворилася тріщина.

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Уточнюється, що інцидент за участю батискафа, яким керувала компанія Sindbad Submarines, стався у водах навпроти готелю-курорту Marriot у Хургаді після занурення. За даними російського посольства в Єгипті, всі 45 пасажирів на борту, включно з дітьми, були росіянами. Місцеві служби підтвердили, що врятувати вдалося 39 осіб. Постраждалих доправили в лікарню.

РосЗМІ з посиланням на Асоціацію Туроператорів також повідомили, що після аварії занурення прогулянкових батискафів біля берегів Хургади було екстрено скасовано.

На сайті компанії Sinbad Submarines стверджується, що батискаф, який призначено для коротких туристичних прогулянок, розрахований на занурення на максимальну глибину 25 метрів. Уточнюється, що судно дає змогу мандрівникам "спостерігати за красою підводного світу Червоного моря, не намокаючи при цьому".

Катастрофи в Червоному морі

Як писав УНІАН, 2024 року в Червоному морі після атаки єменських хуситів уперше затонув корабель. Атака на судно "Рубімар", що перевозило добрива, відбулася 18 лютого в Баб-ель-Мандебській протоці. Екіпаж судна після атаки було евакуйовано у невелику африканську країну Джибуті.

У листопаді того ж року в Червоному морі затонуло туристичне судно Sea Story, на борту якого перебували 44 людини, зокрема 13 членів екіпажу. На борту були іноземці. До пошуків зниклих безвісти залучали корабель Військово-морських сил Єгипту "Ель-Фатех" і військову авіацію.

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