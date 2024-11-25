Побудоване в 2022 році судно має довжину 44 метри.

У Червоному морі затонуло туристичне судно Sea Story, на борту якого перебували 44 людини, в тому числі 13 членів екіпажу.

Як пише BBC News з посиланням на владу Єгипта, судно вийшло з порту поблизу Марса-Алама 24 листопада, о 03:30 з нього надійшов сигнал про лихо. У районі Ваді-ель-Гемаль врятували 28 людей, ще 16 вважаються зниклими безвісти. Врятовані пасажири розповіли, що воно перекинулося від удару хвилі

За даними місцевої ради, на борту були п'ятеро іспанців, четверо британців, четверо німців і двоє американців. Згідно з повідомленнями з різних країн, безвісти зникли один громадянин Фінляндії, двоє британців та четверо єгиптян. Над пошуками людей працює військовий корабель Військово-морських сил Єгипту "Ель-Фатех" та військова авіація.

Відео дня

Зазначається, що у вихідні метеорологічне управління країни прогнозувало турбулентність на Середземному і Червоному морях через погодні умови.

Човен належав громадянину Єгипту, у березні 2024 року воно пройшло перевірку з морської безпеки. Власник і оператор Sea Story, компанія Dive Pro Liveaboard, не відповів на запит ЗМІ.

Вас також можуть зацікавити новини: