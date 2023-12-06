Говорячи про голосування щодо фінансування для підтримки України, президент США наголосив, що "історія суворо судитиме тих, хто відвернеться від справи свободи".

Президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад $60 млрд. Він наголосив, що якщо дати Росії перемогти, вона не зупиниться лише на Україні – бойові дії охоплять і країни НАТО.

У своєму виступі він зауважив, що провів зустріч із G7, де обговорювали, зокрема допомогу Україні. За його словами, лідери "Великої сімки" та "наші європейські друзі" готові підтримувати Київ і надалі.

"Хто в Сполучених Штатах готовий відмовитися від цього? Кажу вам, я не готовий, і я не думаю, що американський народ також. Якщо Путін захопить Україну, він на цьому не зупиниться. Тут важливо бачити довгострокову перспективу. Він збирається продовжувати. Він зробив це досить зрозумілим. Якщо Путін атакує союзника по НАТО, як член НАТО ми взяли на себе зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО. Тоді ми матимемо те, чого ми не прагнемо і чого ми не маємо сьогодні: американські війська воюватимуть проти російських військ", – наголосив він.

Американський лідер додав, що це голосування запам’ятається надовго. Байден підкреслив, що "історія суворо судитиме тих, хто відвернеться від справи свободи".

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Я ще раз скажу: ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Це в наших національних інтересах і в міжнародних інтересах усіх наших друзів. Будь-яка перепона в нашій здатності підтримувати Україну явно зміцнює позицію Путіна", – додав він.

Допомога Україні від США: останні новини

6 грудня США оголосили про виділення нового пакету озброєння і техніки для підтримки України. Туди увійшли засоби ППО, додаткові боєприпаси для HIMARS, високошвидкісні протирадіаційні ракети та протитанкові ракети та інше обладнання.

Проте, як зауважив держсекретар США Ентоні Блінкен, якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування, цей пакет допомоги буде одним із останніх. У Штатів закінчуються гроші на підтримку України.

Раніше президент США Джо Байден назвав можливе припинення надання військової допомоги "божевіллям". Він наголосив, що така перспектива суперечить інтересам США і є "просто неправильною".

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