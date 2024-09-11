Блінкен розповів, що сьогодні відбулися дуже хороші обговорення з президентом України Володимиром Зеленським, усією його командою і Сибігою щодо ситуації на полі бою

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на цьому тижні обговорять далекобійні можливості для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Леммі.

Зокрема, у контексті можливості застосування Україною далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow, держсекретар США відповів на питання, наскільки він є занепокоєним з приводу реагування на ескалацію з боку Росії, і чи українці прагнуть використовувати ці далекобійні ракети для ударів по Кримському мосту.

Блінкен сказав, що сьогодні відбулися дуже хороші обговорення з президентом України Володимиром Зеленським, усією його командою і Сибігою щодо ситуації на полі бою, цілей України, і чого вона потребує для досягнення подальшого успіху.

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"Між іншим, ми обговорили ведення далекобійного вогню, але й також низку інших речей", - сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що зміст цих обговорень він повідомить подробиці президенту США Джо Байдену у Вашингтоні. Теж саме планує зробити й Ламмі у Лондоні на зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Без сумніву, обоє наших керівників обговорять це, коли зустрінуться пізніше цього тижня у п'ятницю у Вашингтоні", - сказав Блінкен.

Зняття обмежень на використання зброї для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його адміністрація "просто зараз" пропрацьовує питання зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї у війні з РФ.

Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що США неохоче постачають або санкціонують використання зброї, яка може вражати цілі в глибині Росії. Вашингтон побоюється, що це призведе до ескалації конфлікту.

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