Як відомо, США неохоче постачають Україні зброю, яка може вражати цілі в глибині Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його адміністрація пропрацьовує питання зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї у війні з РФ.

Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що США неохоче постачають або санкціонують використання зброї, яка може вражати цілі в глибині Росії. Вашингтон побоюється, що це призведе до ескалації конфлікту.

"Інші союзники Києва постачають зброю, але з обмеженнями щодо того, як і коли вона може бути використана всередині Росії, побоюючись, що такі удари можуть викликати відплату, яка втягне країни НАТО у війну або спровокує ядерний конфлікт", – йдеться у матеріалі.

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Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що США близькі до угоди про надання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США вирішують технічні питання перед будь-якою поставкою.

Удари по РФ західним озброєнням: важливі новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Джо Байден "не виключає" надання Україні дозволу на удари американською зброєю вглиб російської території.

Раніше стало відомо, що Амстердам дав "зелене світло" застосування переданого Україні озброєння для ударів по цілях, розташованих на території Російської Федерації. Таку заяву зробив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс. Він зауважив, що цей дозвіл поширюється і на винищувачі F-16, та закликав інші західні країни наслідувати приклад Нідерландів.

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