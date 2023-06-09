Джо Байден заявив, що у США буде необхідне фінансування для підтримки України "стільки, скільки буде потрібно".

Президент США Джо Байден і його Британський колега прем'єр-міністр Ріші Сунак заявили про свою "непохитну підтримку" України та розділили засудження "жорстокої агресії" Москви на зустрічі у Вашингтоні.

"Великобританія і Сполучені Штати разом з більш ніж 50 партнерами надали Україні історичний рівень допомоги в забезпеченні безпеки. Я хочу подякувати прем'єр-міністру за його рішуче і рішуче керівництво, вносячи значний обсяг допомоги в галузі безпеки і навчання українських військовослужбовців. Щоб вони могли ефективно використовувати обладнання та боєприпаси, які ми їм колективно надали", - сказав Байден на спільній прес-конференції в Білому домі, пише CNN.

Джо Байден заявив, що у США буде необхідне фінансування для підтримки України "стільки, скільки буде потрібно".

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Сунак сказав, що Великобританія пишається своїм внеском у військові дії України, в тому числі танками, зброєю дальньої дії і навчанням київських солдатів. Але, продовжив він, саме лідерство і ресурси США внесли "вирішальний внесок", дозволивши Україні стримати широкомасштабний наступ Росії.

Ріші Сунак зазначив, що союзникам України необхідно послати сильний сигнал Володимиру Путіну, що їх підтримка Києва не ослабне, повідомляє Sky News.

"Чим більше ми зможемо надати підтримку Україні, а не тільки тут і зараз, ту підтримку, яка триватиме якийсь час і на роки вперед, я думаю, це посилає [Путіну] сильний сигнал про те, що в цьому немає сенсу, намагаючись нас перечекати", - сказав він на спільній прес-конференції з Джо Байденом.

"Ми нікуди не підемо. Ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно. І, сподіваюся, це прискорить розрахунок в його розумі, що він повинен вивести свої сили", - додав Сунак.

Останні заяви Байдена і Сунака

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на прорив греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

У Великобританії, як і Сполучених Штатів Америки, поки немає можливості стверджувати, що саме Російська Федерація стоїть за підривом дамби Каховської ГЕС, що призвів до масштабної техногенної катастрофи. Прем'єр міністр країни Ріші Сунак заявив, що якщо причетність росіян підтвердиться, це буде "нове дно".