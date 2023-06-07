Британські спецслужби і військові відпрацьовують інформацію щодо підриву дамби.

Великобританія, як і Сполучені Штати Америки, поки не має змоги стверджувати, що саме Російська Федерація стоїть за підривом дамби Каховської ГЕС, що призвів до масштабної техногенної катастрофи.

Прем’єр міністр країни Ріші Сунак в коментарі ITV заявив, що якщо причетність росіян підтвердиться, це буде "нове дно".

"Я поки що не можу цього (що РФ винна в теракті – УНІАН) точно сказати. Ви знаєте, наші спецслужби і військові це відпрацьовують. Але якщо це правда, якщо виявиться, що це було навмисно, це означатиме нове дно. Це жахливий акт варварства з боку Росії", – заявив Сунак.

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Хто стоїть за атакою на Каховську ГЕС

Минулої ночі було підірвано дамку Каховської ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів були затоплені, а Запорізька АЕС опинилася під загрозою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що цей злочин нібито є "навмисною диверсією з українського боку". Російський диктатор Володимир Путін заявив, що підрив дамби – "варварська акція", яку нібито вчинила Україна для ескалації бойових дій.

Представник ГУР МО Андрій Юсов уточнив, що "сценарії можуть бути різні, але висновки попередні так – фахівці не бачать причин думати, що дамба "стомилася". Президент України Володимир Зеленський акцентував, що знищити дамбу внаслідок обстрілів неможливо. Передбачається, що окупанти вдалися підірвали дамбу дистанційно.

Військові наголошували, що атака на дамбу була здійснена на тлі контрнаступу з метою створити перешкоди для деокупації української території Силами оборони. Британський аналітик з питань оборони Майкл Кларк зауважив, що теракт був вигідним лише для Росії. Водночас військові експерти зазначали, що вплив підриву на український контрнаступ буде обмеженим.

В Єврораді і Німеччині назвали Росію винною в злочині. Водночас США заявили, що "роблять все можливе", аби оцінити повідомлення про причетність Росії, і відмовились стверджувати про причетність країни-агресора.

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