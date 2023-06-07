Його запитали, яким буде його послання до РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на прорив дамби Каховської гідроелектростанції у Херсонській області.

Фрагмент його відповіді опублікував Голос Америки у своєму Telegram-каналі. Журналістка запитала американского президента, яке його повідомлення до Росії щодо вибуху дамби в Україні.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", - відповів їй Джо Байден.

Реакція світу на підрив Каховської ГЕС

У Євросоюзі засудили російську атаку, заявивши, що її атаки проти цивільної критичної інфраструктури досягли безпрецедентного рівня. Відомо, що ЄС має передати Україні насоси для брудної води, пожежні шланги, човни та мобільні станції очищення води.

В Twitter ООН вранці з'явився допис про те, що 6 червня відзначається "день російської мови". Вже згодом генсек Антоніу Гутерреш прокоментував інцидент, назвавши його грандіозною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою. Він заявив, що людям вже надають допомогу.

У Білому домі заявили, що не можуть наразі точно сказати, чи є Росія відповідальною за підрив.

Водночас видання NBC News пише, що Сполучені Штати можуть розсекретити дані своєї розвідки, в яких йдеться про вину росіян.

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