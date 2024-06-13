США стали 16 країною, яка підписала угоду з безпеки з Україною.

Президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали угоду між США та Україною з безпеки, розраховану на 10 років, повідомляє Reuters.

"Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО", - йдеться у тексті.

У разі збройного нападу або загрози такого на Україну вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб провести консультації щодо заходів у відповідь і визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Україні, написано в угоді.

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Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення тиску Росії на східному фронті України.

"Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні збройні сили, потужний потенціал та постійні інвестиції в оборонну промислову базу, що відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", - зазначається в тексті.

Зазначається, що Сполучені Штати мають намір надавати довгострокову матеріальну, навчальну, консультаційну, розвідувальну, охоронну, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримувати майбутню агресію.

Що важливо знати про угоду

Водночас документ, як пояснили напередодні у Білому домі, не включає жодних зобов'язань з боку Вашингтона щодо використання його сил для захисту України. Він також не містить жодних грошових зобов'язань для американської сторони.

Як зазначає The Washington Post, оскільки угода не буде ратифікована Конгресом, будь-який наступний президент США за бажання зможе з неї вийти. У разі перемоги Трампа на виборах майбутня угода залишається незрозумілою.

Угода про безпеку з Японією

Сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида в Італії підписали двосторонню Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії.

Як повідомляє прес-служба президента України, це перша безпекова угода, укладена нашою країною на виконання Спільної декларації "Великої сімки" не з країною-членом НАТО і з країною Тихоокеанського регіону.

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