Законодавці США вимагали від Байдена, щоби він продовжив крайні терміни остаточного виведення військ.

Президент США Джо Байден підтвердив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані після завершення своєї місії 31 серпня.

Про це він розповів в інтерв’ю ABC.

Байден уточнив, що затриматися військові в країні можуть через причини затримки самої евакуації охочих покинути захоплений талібами Афганістан.

Ведучий: Значить, американці повинні розуміти, що війська, можливо, повинні залишитися там після 31 серпня?

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Ведучий: Але якщо ми цього не зробимо, війська залишаться…

Байден: Якщо ми цього не зробимо, ми визначимо це по часу того, хто вже пішов… А якщо американська армія… якщо залишаться американські військові, ми залишимося, щоби вивести їх усіх.

Як пише Reuters, словам Байдена передувала висунута законодавцями вимога, щоби він продовжив крайні терміни остаточного виведення військ.

За словами Байдена, "Талібан" співпрацює, допомагаючи вивести американців з країни, але "у нас є деякі труднощі" з евакуацією афганських громадян, котрі підтримують США.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що у військових немає можливості розширити евакуацію в Кабулі.

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Автор: Яна Ставська