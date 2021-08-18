Терористи всіх мастей можуть об'єднатися в захопленій ісламістами країні.

Захопили Афганістан лідери "Талібану" запропонували терористам з " Аль-Каїди "влаштуватися на території країни та створити в ній "колиску джихаду".

Про це повідомляє The Sun, посилаючись на доповідь Міністерства оборони США.

У звіті Управління генерального інспектора Пентагону йдеться, що всі досягнення 20-річної військової кампанії США та їхніх союзників в Афганістані, розпочатої у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року, зійшли нанівець.

Тепер, коли "Талібан" повернувся до влади, у вичавленої з Афганістану "Аль-Каїди" знову з'явилося безпечне місце для організації масових вбивств.

Читайте такожТалібан оголосив в Афганістані амністію і пообіцяв жінкам права "в рамках ісламу""Талібан" продовжував підтримувати відносини з "Аль-Каїдою", запропонувавши терористичному угрупованню притулок в Афганістані", - йдеться в документі.

Також у доповіді йдеться, що політичною нестабільністю і зростанням насильства після виходу сил Заходу з країни також скористалися в терористичному угрупованні ІДІЛ.

У Пентагоні коментувати дану інформацію відмовилися.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян шести країн — України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Станислав Кожемякин