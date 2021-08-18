Ашраф Гані прибув до Еміратів разом з родиною.

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік під час захоплення країни бойовиками "Талібану", знайшовся. Він зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ ОАЕ.

У МЗС ОАЕ підтвердив, що афганський президент з сім'єю прибув в країну. В Еміратах їх прийняли з гуманітарних міркувань.

Водночас РИА Новости повідомляють, що посол Афганістану в Таджикистані Мухаммад Зохір Агбар на прес-конференції в Душанбе заявив, що Гані вкрав з казни 169 мільйонів доларів. При цьому він назвав втечу президента від талібів "зрадою держави та нації".

Читайте такожБойовики "Талібану" вбили жінку без паранджі на очах у всього селаКрім того, прес-служба афганського посольства в Душанбе в Facebook повідомила, що віце-прем'єр Амрулл Салех, згідно з Конституцією Афганістану, є виконуючим обов'язки президента країни.

Захоплення Афганістану талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

17 серпня віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе главою країни.

Автор: Анастасія Горбачова