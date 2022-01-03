Джо Байден повернувся в Білий дім після новорічних свят.

Президент США Джо Байден повернувся в Білий дім після новорічних свят, проведених в штаті Делавер. Президентський борт потрапив у сильну заметіль.

Про це повідомляє Report

Відзначається, що під час прибуття борту президента США на авіабазі Ендрюс вирувала хуртовина. В результаті американському президенту довелося ще близько півгодини перебувати в літаку. Байден зможу вийти з літака після того, як посадкову смугу розчистили від снігу.

Через деякий час Байден спустився з трапа, після чого сів в автомобіль, що чекав його, і поїхав.

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За результатами розмови Байдена і Зеленського прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США запевнив главу Української держави, що Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь, якщо Росія знову здійснить вторгнення в Україну.

Також Байден пообіцяв Зеленському, що США будуть дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" під час дипломатичних зустрічей з представниками Росії наступного тижня.

У свою чергу Зеленський в Twitter написав, що перша в новому році розмова з Баденом довела особливий характер відносин України і США.

Пізніше в офісі президента України розповіли подробиці телефонної розмови глави Української Держави Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена.

Ключова тема переговорів - ситуація на Сході та кордонах України. Зеленський привітав активну роль США в її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 міжнародно-правових заходів.

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