Про розмову двох президентом першою повідомила прес-служба американського лідера.

Президенти України та США провели анонсовану раніше телефонну розмову.

Першою про переговори лідерів двох країн повідомила прес-служба Білого дому.

У короткому повідомленні на офіційному сайті йдеться про те, що Байден ясно дав зрозуміти, що відповідь США і союзників на можливе вторгнення Росії в Україну буде рішучою.

"Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які почнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність, в НАТО через Раду Росія-НАТО і в Організації з безпеки та співробітництва в Європі", - наголошується в повідомленні.

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Також у Білому домі додали, що Байден запевнив Зеленського у прихильності принципу "нічого про тебе без тебе" і підтвердив підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Окремо сторони торкнулися ситуації на Донбасі й Байден, як повідомляють у Білому домі, висловив підтримку Мінському процесу і переговорам у "нормандському" форматі.

Зеленський у себе в Twitter наголосив, що перша міжнародна розмова року з Байденом доводить особливий характер відносин.

"Обговорили спільні дії України, США, та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало:

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав знизити напруженість у відносинах з Україною і попередив про готовність рішуче відреагувати у разі вторгнення російських військ в Україну.

Дипломат США та Росії 10 січня в Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн і зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановано засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч в рамках ОБСЄ.