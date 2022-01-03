Вони обговорили кроки, які робить Україна в межах "мінського" та "нормандського" форматів.

В Офісі президента України розповіли подробиці телефонної розмови глави Української держави Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена.

Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з Байденом, яка тривала понад півтори години, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Ключова тема переговорів – ситуація на сході та на кордонах України. Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна - НАТО", – заявив глава Української держави.

Читайте також"Цифра може бути значно більшою": посол про військову допомогу США для УкраїниВін висловив подяку за підтримку президентом США принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах "мінського" та "нормандського" форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – зауважив Зеленський.

Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. Президент України поінформував Байдена про поступ економічних реформ в Україні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації.

Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.

Розмова Байдена та Зеленського

Як повідомляв УНІАН, за результатами розмови Байдена і Зеленського речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США запевнив главу Української держави, що Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь, якщо Росія знову здійснить вторгнення в Україну.

Також Байден пообіцяв Зеленському, що США дотримуватимуться принципу "нічого про Україну без України" під час дипломатичних зустрічей з представниками Росії наступного тижня.

Своєю чергою Зеленський у Twitter написав, що перша у новому році розмова з Баденом довела особливий характер відносин України та США.