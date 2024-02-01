Адміністрація Сполучених Штатів продовжує чинити тиск на Конгрес з проханням надати додаткову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову, під час якої обговорили схвалення лідерами ЄС надання допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

"Ми погодилися, що Україні необхідно й надалі отримувати широку підтримку з боку партнерів. Разом будемо стояти на боці України, скільки буде потрібно", - зазначила фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі X.

В свою чергу, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, спілкуючись із журналістами, заявив, що Байден висловив вдячність голові Європейської комісії за надання Україні нового фінансування.

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Він стверджує, що підтримка Євросоюзу "не є заміною американського лідерства", оскільки адміністрація Сполучених Штатів продовжує чинити тиск на Конгрес з проханням надати додаткову допомогу Україні.

Ухвалення рішення про надання допомоги від ЄС - деталі

Сьогодні, 1 лютого, на спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років. Це рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС, у тому числі Угорщина, яка з грудня минулого року блокувала його схвалення.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишився задоволений тим, що угорські гроші не підуть на макрофінансову підтримку України з огляду на домовленість усіх лідерів Європейського Союзу про створення спеціального інструменту підтримки України обсягом 50 млрд євро.

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