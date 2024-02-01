За словами угорського прем’єра, Будапешт боявся, що кошти ЄС, призначені угорцям, опиняться в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан задоволений, що угорські гроші не підуть на макрофінансову підтримку України з огляду на домовленість усіх лідерів Європейського Союзу про створення спеціального інструменту підтримки України обсягом 50 млрд євро. Про це Орбан повідомив у мережі X (колишній Twitter).

"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні і ми маємо механізм контролю наприкінці першого і другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: нам потрібен режим припинення вогню і мирні переговори", – наголосив Орбан.

Він заявив, що сьогодні на саміті ЄС розглядалося питання: "чи повинен Європейський Союз підтримувати Україну, і якщо так, то яким чином і якою сумою коштів?".

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Угорський прем'єр зазначив, що у грудні 2023 року перемовини щодо цього зупинилися, бо не вдалося знайти рішення для "двох угорських проблем".

"Ми боялися, що кошти ЄС, призначені угорцям, і які наразі ненадані нам Європейською комісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми також боялися, що ми будемо надто довго і безконтрольно надавати ресурси Україні", – наголосив Орбан.

Водночас, за його словами, Угорщина прийняла пропозицію, відповідно до якої вдалося домовитися про механізм контролю, що гарантує "раціональне використання коштів".

"І ми отримали гарантію, що угорські кошти не підуть до України", – заявив Орбан.

При цьому, у висновках лідерів ЄС, схвалених на спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі, сказано, про які механізми контролю говорить Орбан.

Зокрема, на основі щорічного звіту Європейської комісії щодо реалізації домовленості про створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро, Європейська Рада проводитиме дебати щороку з приводу впровадження Українського фонду з метою надання рекомендацій.

"Якщо потрібно, через два роки Європейська Рада запросить Європейську комісію внести пропозицію для перегляду в контексті нового Багаторічного фінансового механізму (MFF)", – йдеться у висновках.

Допомога ЄС для України

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, на спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Це рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС, у тому числі Угорщина, яка з грудня минулого року блокувала його схвалення.

Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Угорщина не зможе ветувати виділення окремих частин з схваленої суми загальним обсягом до 50 млрд євро.

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