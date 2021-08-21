15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі й столиці - Кабула.

Президент США Джо Байден зазначив, що масова евакуація громадян з Афганістану "пов’язана з ризиком втрат".

Про це повідомляє BBC.

Наразі США врятували 13 тисяч людей в "одному з найбільших і найскладніших повітряних перевезень в історії". За його словами, американські військові візьмуть на себе зобов’язання вивести 50-65 тисяч афганських союзників.

"Не обманюйтеся. Ця місія з евакуації небезпечна. Вона пов’язана з ризиком для наших Збройних сил і проводиться у складних умовах", – сказав американський глава.

Читайте такожНАТО застерігає "Талібан" від спроб перешкодити евакуації людей з АфганістануБайден додав, що не може обіцяти остаточний результат чи що евакуація буде безпечна і без втрат.

"Але як головнокомандувач я можу запевнити вас, що мобілізую усі необхідні ресурси", – наголосив Байден.

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Яна Ставська