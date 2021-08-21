Байден додав, що не може обіцяти остаточний результат чи що евакуація буде безпечна / REUTERS

Президент США Джо Байден зазначив, що масова евакуація громадян з Афганістану "пов’язана з ризиком втрат".

Про це повідомляє BBC.

Наразі США врятували 13 тисяч людей в "одному з найбільших і найскладніших повітряних перевезень в історії". За його словами, американські військові візьмуть на себе зобов’язання вивести 50-65 тисяч афганських союзників.

"Не обманюйтеся. Ця місія з евакуації небезпечна. Вона пов’язана з ризиком для наших Збройних сил і проводиться у складних умовах",  – сказав американський глава.

Читайте такожНАТО застерігає "Талібан" від спроб перешкодити евакуації людей з АфганістануБайден додав, що не може обіцяти остаточний результат чи що евакуація буде безпечна і без втрат.

"Але як головнокомандувач я можу запевнити вас, що мобілізую усі необхідні ресурси",  – наголосив Байден.

Талібан захопив владу в Афганістані

  • 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
  • Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
  • Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
  • Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
  • Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
  • Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
  • Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан. 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Автор: Яна Ставська