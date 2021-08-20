У міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая наразі перебувають 6 тисяч осіб, які очікують на евакуацію з Афганістану.
Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Голос Америки.
За його словами, Сполученим Штатам вдалося за одну ніч значно збільшити число американців і місцевих громадян, які подали заявки на отримання спеціальної імміграційної візи, котрі очікують вильоту з Афганістану.
Прайс зазначив, що Держдепартамент продовжує направляти консульських співробітників для надання допомоги при евакуації, і до п'ятниці їхнє число в Кабулі буде збільшено вдвічі. Також, команди консульських службовців направлені до Катару й Кувейту.
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Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захопленні всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан. 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.