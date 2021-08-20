Держдепартамент до п'ятниці подвоїть число консульських співробітників для надання допомоги при евакуації з Афганістану.

У міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая наразі перебувають 6 тисяч осіб, які очікують на евакуацію з Афганістану.

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Голос Америки.

За його словами, Сполученим Штатам вдалося за одну ніч значно збільшити число американців і місцевих громадян, які подали заявки на отримання спеціальної імміграційної візи, котрі очікують вильоту з Афганістану.

Прайс зазначив, що Держдепартамент продовжує направляти консульських співробітників для надання допомоги при евакуації, і до п'ятниці їхнє число в Кабулі буде збільшено вдвічі. Також, команди консульських службовців направлені до Катару й Кувейту.

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Автор: Олександр Топчій