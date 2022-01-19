РФ вже багато років хоче розділити українську державу та Штати, сказав держсекретар.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським повідомив мету візиту до Києва.

Відео зустрічі президента і держсекретаря США у приміщенні Офісу президента на Банковій оприлюднено на сайті каналу "24".

Держсекретар сказав, що президент США Джо Байден попросив його приїхати в Україну з трьох причин.

"По-перше, ще раз підтвердити вам, і вашим колегам, і всім українським друзям, підтримку, яку надають США Україні, і ще раз підтвердити те, що зараз як ніколи все залежить від українців і ні від кого іншого, щоб вирішити своє майбутнє і майбутнє цієї країни. Український народ вибрав демократичну і європейську спрямованість у 1991 році. Вони вийшли на Майдан для того, аби захистити свій вибір у 2013 році, і, на жаль, з того моменту, перед вам є постійна агресія з боку Москви. Росія вдерлася на територію Криму і також створила конфлікт на східній частині України, і підриває демократію", – заявив Блінкен.

Він звернув увагу, що Росія стягнула близько ста тисяч солдатів до кордону з Україною, через що виникла безпрецедентна загроза для України.

"Президент попросив мене наголосити на нашій відданості територіальні цілісності, суверенітету і незалежності України. Я знаю, що це повідомлення ви почули не тільки від нас, але й від багатьох партнерів Європи за останні кілька днів", – сказав Блінкен.

Другою причиною держсекретар назвав необхідність особистого спілкування з Зеленським і українськими колегами про тиждень інтенсивної дипломатії з Росією у Женеві, Бросселі та Відні, що відбулося на минулому тижні 10-13 січня, і проконсультуватися про наступні кроки, що передбачають зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 21 січня у Женеві.

Читайте такожБлінкен заявив, що РФ може напасти на Україну "практично без попередження""У відношенні усіх наших взаємозв'язків ми чітко висловили перевагу тому, щоби знайти дипломатичне вирішення конфлікту, і тому, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Це наш очевидний пріоритет, і ми робимо усе, що ми можемо зробити у цьому відношенні", – наголосив Блінкен.

"Крім того, ми чітко вказали Москві, що якщо вона обере агресію проти України, то ця агресія буде мати серйозні наслідки, які будуть спричинені не тільки з боку США, але й з Європи та інших країн світу", – сказав держсекретар.

Він сказав, що зараз важливо проводити міжнародні зустрічі, щоб виступати з єдиною позицією у відношеннях з Москвою. За його словами, Байден хоче саме на цьому зосередитися. "Наша сила залежить від нашої єдності, від нашої сильної єдності", – сказав держсекретар.

Він зазначив, що Росія вже багато років має мету розділити союзників і партнерів, Україну і США. "Не можемо дозволити їм цього зробити", – заявив Блінкен і звернувся до українців, що треба спільно діяти й продовжувати цю єдність, оскільки вона є найбільш важливою на цей час, і зокрема у випадку агресії з боку РФ.

"Ми бачимо, що за останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів в усьому світі... не можуть не подолати ніяких перешкод. Вони можуть подолати будь-які перешкоди", – додав Блінкен.

Раніше стало відомо, що 19 січня Ентоні Блінкен прибув до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою для "зміцнення прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України".

Президент під час зустрічі з Блінкеном, зокрема, говорив про необхідність надання допомоги для модернізації Збройних сил України.

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