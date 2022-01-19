Глава держави відзначив важливість обговорення безпекових питань з держсекретарем США у нинішні непрості часи.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном заявив про необхідність надання допомоги для модернізації Збройних сил України.

Відео зустрічі президента і держсекретаря США у приміщенні Офісу президента на Банковій оприлюднено на сайті каналу "24".

Президент України відзначив, що візит держсекретаря США в Україну є дуже важливим.

"Це ще раз підкреслює потужну підтримку нашої незалежності, суверенітету країни з боку Сполучених Штатів Америки. Хочу сказати, що ми високо цінуємо наші постійні контакти", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що інтенсивність контактів свідчить не про слова, а про конкретну підтримку.

"Я хотів би подякувати і вам особисто, і президенту Байдену та адміністрації Сполучених Штатів за підтримку, військову допомогу Україні, за збільшення цієї допомоги, за ту допомогу, яка зараз вже надається Сполученими Штатами, і впевнений, що у майбутньому буде продовжуватись ця підтримка. Вона говорить не тільки про наші стратегічні плани щодо вступу України в Альянс, а що найголовніше, мені здається, щодо рівня нашої армії, забезпеченості нашої армії", - сказав Зеленський.

Президент додав, що у бюджеті виділяються максимальні кошти на підтримку української армії за всі роки незалежності України.

"Ми розуміємо, щоби робити дуже швидкі кроки, щоби модернізувати армію, потрібна допомога, особливо допомога у такі непрості часи. Я думаю, що через те, що це дуже непрості часи, порядок денний нашої розмови – це, перш за все, питання безпеки. Також я хотів би порушити деякі економічні питання, які залежать від безпекової ситуації", - наголосив Зеленський.

Читайте такожНа тлі візиту Блінкена до Києва США оголосили про виділення Україні військової допомогиТакож Зеленський на зустрічі зі Блінкеном заявив, що розвідка у США прекрасна, але в Україні знають дещо глибше ситуацію у власній державі.

"Хочеться проговорити деякі речі в деталях, тому розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу", - сказав Зеленський.

Держсекретар США Блінкен в Україні: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Блінкен прибув до Києва.

Окрім зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, він зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Темами переговорів стануть практична підтримка України з боку США і активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Також планувалось, що Блінкен зустрінеться з членами родин і співробітниками посольства США в Україні, аби "повідомити про зусилля Держдепартаменту стосовно планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію".

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