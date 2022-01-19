Президент наголосив, що розраховує на посилення економічної та фінансової взаємодії.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як повідомив глава держави в мікроблозі в Twitter, він тільки що завершив зустріч з Блінкеном.

"Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США", - написав він.

Читайте такожРосія планує значно посилити війська на кордоні з Україною – БлінкенПрезидент наголосив, що розраховує на посилення економічної та фінансової взаємодії.

Він зазначив, що переконаний у тому, що жодного рішення про Україну без неї не буде.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. У столиці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою для того, щоб "зміцнити прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України".