'Угода була близько': Трамп заявив, що майже вмовив РФ та Китай позбутися ядерної зброї

За словами політика, переговори про ядерне роззброєння він вів з китайською та російською стороною під час першої каденції.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що під час свого попереднього терміну на цій посаді нібито майже досяг угоди з Китаєм та Росією про спільну ліквідацію ядерної зброї.

"Ядерна зброя є найбільшою загрозою, яку ми маємо сьогодні у світі. Це не глобальне потепління, де океани підіймаються на 1/8 дюйма протягом наступних 500 років", - заявив Трамп в інтерв’ю на YouTube-каналі FLAGRANT.

Як зазначив республіканець, ядерна війна наразі є найбільшою загрозою для світу, а ядерним потенціалом володіють п’ять країн. Незабаром вони матимуть більше, і США не мають цього допустити, наголосив політик.

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"Ми були близькі до угоди щодо позбавлення від ядерної зброї. Це було б так добре. Я говорю про Росію, нас самих і Китай. Тоді ми б залучили до цього і всіх інших, щоб рішуче позбутись ядерного потенціалу", - заявив Трамп.

Інші новини про Трампа

Як повідомляв УНІАН, журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" заявив, що Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

За інформацією Вудворда, з того моменту, як Трамп покинув крісло президента США у 2021 році, таких розмов було щонайменше 7. Про що саме могли говорити Трамп і Путін невідомо.

Тим часом у Кремлі цю інформацію заперечили. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таких телефонних контаків нібито не було.

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