Він уточнив, що військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї, американські військові також навчають українських колег.

Президент США Джо Байден заявив, що його країна твердо підтримуватиме Україну у її боротьбі проти Путіна, якого він назвав "жорстоким тираном".

Байден підкреслив критичну роль військових США у підтримці України, передає Голос Америки. При цьому він наголосив, що американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

"Немає американських солдатів, які б воювали в Україні. Я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо", – заявив Байден. Відео дня

"Зараз американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю", додав президен США.

Він уточнив, що військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї, американські військові також навчають українських колег використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, Patriot та танки Abrams. Також вони діляться уроками тактичної бойової допомоги пораненим з українськими медиками та хірургами.

Байден нагадав, що попереджав Путіна, який був впевнений, що НАТО розпадеться. "Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію" Європи", - пригадав Байден.

Допомога США Україні

24 травня стало відомо, що пакет військової допомоги Україні, оголошений держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час візиту до Києва, частково піде на стимулювання збройової промисловості Європи, зокрема і самої України. Також Блінкен тоді сказав, що виділена раніше американська військова допомога Україні вже "досягла лінії фронту", а нова буде відправлена в стислі терміни.

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