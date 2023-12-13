Також треба, аби усі союзники погодилися з приєднанням України до НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що треба забезпечити перемогу України у війні з Росією, щоб наблизитись до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. "Я дуже гордий тим, наскільки сильною і об'єднаною стала Організація Північноатлантичного договору", - сказав Байден і додав, що вона тепер стала ще більшою завдяки вступу Фінляндії.

"Путін прагнув "фінляндизації" НАТО, коли я його зустрівся з ним у Женеві одразу же після мого обрання, але замість того, він отримав "натоізацію" Фінляндії", - додав Байден.

У цьому зв'язку, президент США переконаний, що майбутнє України пов'язане з Альянсом. "Щодо цього немає жодних сумнівів", - підкреслив президент США.

"Але у Вільнюсі ми сказали, що Україна стане членом НАТО тоді, коли усі союзники погодяться і умови будуть виконані. Прямо зараз ми повинні подбати, щоб виграти війну", - наголосив Байден.

Також він нагадав, що влітку країнами "Великої сімки" разом з Зеленським було започатковано спільну декларацію безпекової підтримки України, у якій йшлося про довготермінові зобов'язання щодо підтримки оборонних потреб України.

Крім того, Байден нагадав, що минулого тижня в США відбулася конференція оборонних індустрій, аби запустити виконання критичної роботи. За його словами, майбутнє України в НАТО залежить від перебігу часу.

Шлях України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 12 липня за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі лідери Альянсу погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Вони зазначили, що отримання запрошення залежатиме від втілення низки умов.

Зокрема, країни-члени мають дійти згоди в цьому питання, а Україна має відповідати умовам. Крім того, голови МЗС країн-членів Альянсу регулярно аналізуватимуть прогрес України у наближенні її армії до взаємосумісності з арміями НАТО.

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