Завтра Байден направить до Конгресу терміновий запит на фінансування допомоги Ізраїлю та Україні.

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням з питань Ізраїлю та України. Він заявив, що вже завтра направить до Конгресу терміновий запит на фінансування допомоги Ізраїлю та Україні.

"Це розумна інвестиція, яка буде давати диведенди для американської безпеки на покоління вперед", – підкреслив він.

Основні моменти:

"Ми не забуваємо про братські могили, про тіла, знайдені зі слідами тортур. Зґвалтування використовувалися росіянами як зброя. Тисячі і тисячі українських дітей були вкрадені Росією у їхніх батьків".

"ХАМАС і Путін представляють різні загрози. Але у них є щось спільне: вони хочуть повністю знищити сусідню демократію. Для ХАМАС мета існування – знищення Ізраїлю і вбивство євреїв. Водночас Путін заперечує, що Україна має або колись мала державність. Він стверджує, що СРСР створив Україну".

"Чому це важливо для Америки? Історія вчить, що коли диктатори не платять за агресію, вони приносять ще більше хаосу, терору та більше руйнувань. Вони продовжують, і загроза для Америки та світу зростає".

"Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади і контролю над Україною, він не обмежиться тільки Україною. Путін вже погрожує "нагадати" Польщі, що частина їхніх земель була "подарунком Росії". Колишній президент РФ назвав Естонію, Латвію і Литву "балтійськими провінціями Росії". Це наші союзники по НАТО".

"Якщо ми відступимо і дозволимо Путіну стерти незалежність України, чи не будуть агресори по всьому світу хотіти зробити так само?".

"Українці мають успіхи. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що візьме Київ і всю Україну за лічені дні. Пройшло більше року – Путін провалився. І він продовжує провалюватися. Київ все ще стоїть. Україна відвоювала понад 50% територій, які Росія колись окупувала".

"Ми не можемо дозволити і не дозволимо терористам як ХАМАС і тиранам як Путін перемогти. Я відмовляюся це допускати. У такі моменти ми повинні пам'ятати, хто ми. Ми – Сполучені Штати Америки. І немає нічого, що нам не під силу, якщо ми робимо це разом".

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