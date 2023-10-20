Представник Пентагону не став називати кількість наданих Києву ракет.

У Міністерстві оборони США прокоментували надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Це озброєння має застосовуватися тільки в межах суверенної території нашої країни.

Таку заяву зробив на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Водночас він не став називати кількість наданих Києву ракет.

"Я не можу вдаватися в деталі щодо кількості переданих ATACMS. Проте, як і у випадку з іншим озброєнням, яке ми передали Україні, були запевнення, що вони використовуватимуться в межах суверенної України, щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію", – наголосив він.

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Крім того, Райдер зазначив, що Штати та Україна продовжать консультації із партнерами та союзниками для забезпечення країни усім необхідним для захисту від російської агресії.

Ракети ATACMS в Україні

Вночі 17 жовтня в окупованих Бердянську та Луганську пролунали вибухи. Там уразили аеродроми з російською авіацією. У ЗМІ припустили, що для цього завдання могли використати ракети ATACMS, проте у багатьох залишалися сумніви, оскільки офіційно США про поставки не оголошували.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наша країна отримала ATACMS і додав, що вони добре себе показали. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео пусків цих ракет.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що у майбутньому Україна отримає більше ATACMS. Зокрема, і зі збільшеною дальністю.

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