Підтримка України та Ізраїлю є питанням національної безпеки США, переконуватиме американський президент.

Найближчим часом президент США Джо Байден планує звернутись до американського народу з прямим закликом продовжувати фінансувати військову допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляє CNN з посиланням на двох чиновників адміністрації президента.

Чиновники стверджують, що після того, як Байден побачив жахливі сцени насильства в Ізраїлі, де триває війна з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС, він висловив своїм вищим радникам бажання безпосередньо поговорити з американським народом про важливість підтримки союзників, що змушені реагувати на напади на свою територію.

Очікується, що у своїй промові Байден наведе аргументи на користь того, що підтримка України та Ізраїлю є питанням національної безпеки США.

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"Він збирається доводити, що ціна бездіяльності та ціна відходу [від допомоги Україні та Ізраїлю] є набагато вищою", — сказав чиновник.

Джерела зауважують, що Байден працював над цією промовою зі своїми головними помічниками протягом тижня. Зокрема, на шляху до США після візиту до Ізраїлю.

Радники очікують, що, як і у випадку з будь-якою великою промовою, президент сам вноситиме останні штрихи та редагуватиме підготовлені зауваження за кілька годин до виступу.

Військова допомога США Україні та Ізраїлю - це треба знати

У серпні адміністрація Байдена надіслала свій останній запит на додаткове фінансування. Пропозиція вимагала виділення 24,1 мільярда доларів на допомогу Україні до кінця року, але Конгрес не схвалив її.

Незабаром Білий дім, як очікується, запросить у Конгресу 100 мільярдів доларів для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню тощо.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що вони здатні надавати підтримку і Ізраїлю, і Україні, зберігаючи при цьому "загальну міжнародну оборону".

Водночас напередодні стало відомо, що Пентагон планує відправити Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які були призначені для України.

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