Напередодні дебатів серед американців стає все більше занепокоєння щодо стану обох кандидатів.

Напередодні перших президентських дебатів у США виборці залишаються стурбовані відповідністю кандидатів посаді. 81-річний Джо Байден повинен використати дебати, щоб переконати виборців, що він все ще справляється з роботою. 78-річний Дональд Трамп також стикається з питаннями щодо свого віку, гостроти розуму та темпераменту.

Financial Times пояснила, що станеться, якщо один із кандидатів на посаду президента США раптово вибуде з перегонів або помре. Боротьба за правонаступництво може бути безладною.

Наскільки це ймовірно?

Не дуже, кажуть букмекери. Обидва кандидати залишаються вагомими фаворитами на перемогу у голосуванні 5 листопада - за даними RealClearPolitics. Учасники ставок припускають майже 87 відсотків шансів на перемогу Байдена чи Трампа.

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Обидва кандидати зараз перевищують середню тривалість життя чоловіків США. Але найбільшими перешкодами для Трампа є його юридичні проблеми - невелика ймовірність того, що наступного місяця його засудять до ув’язнення.

Тим часом прихильники теорій змови та прихильники Трампа протягом кількох місяців припускали, що Байден вимушено вибуде з перегонів і його замінить або Мішель Обама, або губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, або якийсь інший демократ.

Занепокоєння виборців щодо віку Байдена також спонукало деяких представників від Демократичної партії поставити під сумнів, чи варто його замінити на виборах. Ці дебати досягли піку в лютому після звіту спеціального прокурора Роберта Гура про те, як Байден працював із секретними документами, в якому він був описаний як "літня людина з поганою пам’яттю".

Але обидві партії, схоже, налаштовані боротися за Білий дім із двома непопулярними кандидатами. Жоден з кандидатів віддалено не говорив про ймовірність виходу з перегонів добровільно.

Що, якщо Трамп чи Байден вийдуть з гонки або помруть до виборів?

Обидва кандидати легко виграли первинні вибори своєї партії на початку цього року. Якби вони пішли з виборчої гонки, делегати на майбутніх з’їздах Республіканської та Демократичної партії мали б знайти заміну.

Делегати від штатів у такому разі не залежатимуть від основного результату свого штату і зможуть голосувати за будь-якого кандидата, який їм подобається, сказала Елейн Камарк з дослідницького центру Брукінгського інституту. Щоб знайти кандидата, може знадобитися кілька турів голосування.

"Імовірно, для демократів вони обрали б віцепрезидента Камалу Гарріс", - сказав Дерек Мюллер, професор юридичної школи Університету Нотр-Дам.

Але рейтинг схвалення Гарріс становить лише 39,4%, що навіть нижче, ніж у Байдена (39,9%). Інші демократи майже напевно взяли б участь у перегонах. Трамп ще не оголосив, кого вибере своїм напарником.

У правилах жодної партії не сказано, що напарник повинен замінити кандидата в президенти, який вийшов з посади або помер.

Весь процес заміни "виглядатиме заплутаним" через "кілька раундів переговорів та промов перед державними делегаціями на з’їздах", сказав Камарк.

Чи виходив раніше з перегонів кандидат у президенти?

Так, але коли партійні первинні правила були іншими. Ліндон Джонсон, чинний президент-демократ у 1968 році, шокував націю, вийшовши з перегонів, заявивши, що президентство не можна заплямувати "партизанськими розбіжностями". У той час як він зосередився на спірній війні у В’єтнамі.

Роберт Кеннеді, який сподівався стати кандидатом, був убитий того червня. На з'їзді в Чикаго кандидатом обрали Г’юберта Хамфрі.

Якщо будь-який кандидат піде з перегонів до з’їзду, партійне керівництво - DNC або Національний комітет Республіканської партії - втрутиться, щоб впоратися з наслідками.

"Просто пам’ятайте: партії контролюють ситуацію до дня виборів", – сказав Камарк.

Що буде, якщо кандидат випаде після з’їздів?

Нову кандидатуру визначатимуть партійні комітети шляхом голосування. Але спочатку може відбутися всемогутня битва за правонаступництво.

Для демократів віце-президент Гарріс стартувала б як фаворит. Але губернатор Каліфорнії Ньюсом був би претендентом на заміну Байдена. Губернатор штату Мічиган Гретхен Вітмер і губернатор штату Іллінойс Дж. Б. Прітцкер є іншими можливими кандидатами. Проблема для всіх них полягає в тому, що їх імена не визнані в країні, і вони вважаються більш вірогідними кандидатами на 2028 рік.

Республіканська ситуація, якщо Трампа визнають недієздатним, може бути хаотичною. Під час праймеріз такі республіканці, як губернатор Флориди Рон ДеСантіс і підприємець Вівек Рамасвамі, намагалися захопити прихильників Трампа. Але найближчий суперник Трампа на першому етапі, його колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі, походила з більш традиційного консервативного крила Республіканської партії. Отже, боротьба за заміну Трампа також буде ідеологічною.

Коли ситуація стане більш безладною?

Якщо будь-хто з них відмовиться від посади після перемоги на виборах 5 листопада, але до того, як Колегія вибірників проголосує за офіційне обрання президентом.

Коли колегія вибірників проголосує, все буде простіше: 20-та поправка до конституції США говорить, що якщо обраний президент помирає, його змінює обраний віце-президент.

Після інавгурації новий президент може призначити віце-президента відповідно до 25-ї поправки. Тоді цей вибір мав би бути схвалений більшістю обох палат Конгресу.

Вибори у США

На початку листопада у Сполучених Штатах Америки відбудуться 60-ті президентські вибори. Головні претенденти - чинний лідер Джо Байден і Дональд Трамп.

Трамп заявляв журналістам, що може закінчити війну в Україні за добу, проте не озвучував свій план. Політик лише говорив, що здатен посадити президента України Володимира Зеленського та Путіна за стіл переговорів.

Експерти кажуть, що Європа побоюється перемоги Трампа через його позицію щодо НАТО. Країни Євросоюзу збільшують витрати на оборону.

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