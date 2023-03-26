Трамп провів свій перший передвиборчий мітинг і розповів про свої плани після повернення в Білий дім.

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години після того, як повернеться до Білого дому.

Про це політик, який планує взяти участь у нових президентських перегонах, заявив на своєму першому передвиборному мітингу, що відбувся в Техасі.

За версією Трампа, російський диктатор Володимир Путін почав стягувати війська до кордонів України незабаром після того, як Джо Байден обійняв посаду президента США. Також Трамп звинуватив діючу адміністрацію Білого дому в тому, що вона навіть не намагається вести переговори з президентом Путіним.

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При цьому Трамп упевнений, що чинна влада почала особливо активно його переслідувати саме після того, як він "пообіцяв закінчити війну в Україні". Політик висловив упевненість, що зможе покласти край війні відразу, як знову повернеться в президентське крісло.

"Я збираюся досягти врегулювання дуже швидко... У мене буде врегулювання протягом 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я - єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я попереджу Третю світову війну, до якої ми наближаємося", - заявив Трамп.

Війна в Україні та позиція Трампа

За три дні до повномасштабного вторгнення в Україну Кремль заявив про визнання "незалежності" угруповань "ЛДНР". Трамп охарактеризував це рішення як "геніальне". На його думку, це стало "найсильнішою миротворчою силою", яку він бачив. Наступного дня почалося повномасштабне вторгнення.

У квітні, на тлі потоку новин про звірства росіян у Бучі та інших містах України, Трамп назвав дії окупантів "геноцидом". Однак пізніше він вже повернувся знову до звичної промосковської риторики.

Зокрема влітку Трамп заявляв, що нападу РФ можна було запобігти, якби Україна відмовилася від своїх територій і прагнення до НАТО. Також Трамп виступає категорично проти військової допомоги Україні і проти відсторонення Путіна від влади.

У березні 2023 року Трамп зізнався, що готовий "віддати" Путіну частину української території, щоб домогтися миру.

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