Він вважає, що колишній президент США може зазнати поразки на виборах.

Професор європейських досліджень у Принстонському університеті Гарольд Джеймс вважає, що поразка Дональда Трампа на президентських виборах може зруйнувати плани Путіна щодо України.

В інтерв'ю газеті Neue Zürcher Zeitung історика запитали, чи можна вважати "Глобальний саміт миру" у Швейцарії успішним. "Навряд чи можна говорити про приголомшливий успіх. Але це може бути початком успіху. Принаймні, вони зібралися разом і домовилися. Звісно, важливі країни не були присутні або не підписали угоду. Наприклад, Бразилія чи Індія. Китай залишився осторонь. Це недолік, і зрештою, я вважаю, цей конфлікт не вдасться вирішити без Китаю", - відповів він.

При цьому Джеймс назвав абсолютно правильним той факт, що російська сторона не була присутня на цій зустрічі, оскільки при Путіні ця країна не є надійним договірним партнером.

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"У 1938 році британці спробували укласти угоду з Гітлером. Британський прем'єр-міністр повернувся з Німеччини і сказав: "У мене є папір за підписом пана Гітлера, у нас мир у Європі". Це не так. Звичайно, Росія має бути залучена, але не в рамках цього уряду", - додав він.

Історик зазначає, що у війні Путін зробив ставку на час. Спочатку він чекав швидкого падіння України і втечі уряду, потім - розпаду альянсу Європейський союз - Сполучені Штати Америки.

"Я вважаю, що Путін постарається втриматися на своїй посаді доти, доки є шанс, що кандидат, який йому сподобався, стане президентом США. Але якщо Трамп програє вибори, розрахунки Путіна виявляться закінченими. Це момент, коли може настати мир", - каже Джеймс.

За його словами, у Трампа є явні ознаки "психічного розкладання", а заяви політика стають дедалі загрозливішими. "Фанатичні прихильники Трампа становлять меншість американського населення. Вибори завжди виграються посередині. Більшість із тих, хто голосував за Трампа чотири роки тому, перебувають посередині. І вони не голосуватимуть за нього знову в листопаді", - переконаний він.

Також історика попросили прокоментувати посилення правих популістських сил у Європі та їхній можливий вплив на Україну. Він каже, що навіть праві партії усвідомили, що мають відмовитися від антиєвропейських позицій, якщо хочуть досягти успіху на виборах.

"Макрон робить величезну ставку, в якій міститься твердження, що альтернативи його політиці щодо України немає. Важко сказати, чи вдасться Макрону показати, що він потрібен", - додав Джеймс, говорячи про призначення президентом Франції позачергових парламентських виборів.

Вибори у США

На початку листопада у Сполучених Штатах Америки відбудуться 60-ті президентські вибори. Головні претенденти - чинний лідер Джо Байден і Дональд Трамп.

Трамп заявляв журналістам, що може закінчити війну в Україні за добу, проте не озвучував свій план. Політик лише говорив, що здатен посадити президента України Володимира Зеленського та Путіна за стіл переговорів.

Експерти кажуть, що Європа побоюється перемоги Трампа через його позицію щодо НАТО. Країни Євросоюзу збільшують витрати на оборону.

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