Президент США провів паралель між злочинними діями сталінського режиму та сучасної путінської Росії.

Президент США Джо Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років, провівши паралель з подіями сьогодення. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Дев’яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму створила "голодну смерть". (...) Сталін та його режим систематично захоплювали українське зерно та ферми та перевозили українське зерно в інші частини СРСР як тактику придушення української національної ідентичності", – йдеться у заяві президента США.

Байден зазначив, що сьогодні українська сільськогосподарська інфраструктура знову стала об’єктом свідомих нападів з боку Росії – тепер під керівництвом Володимира Путіна.

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"Російські сили прагнуть знищити економіку та незалежність України, навмисно псуючи поля та знищуючи українські зерносховища та порти. Це не просто атака на економічну безпеку України, це цинічний напад на продовольчу безпеку всюди. Путін завдає шкоди найуразливішим громадам світу заради прибутку Росії", – наголосив Байден.

Пам’ять про Голодомор і США

Варто зазначити, що президенти США далеко не вперше звертають увагу в своїх промовах на трагедію сталінського Голодомору в Україні.

Так, у 2021 році той же Байден у своїй заяві на річницю Голодомору наголошував, що США повинні взяти на себе нові зобов'язання аби попередити повторення таких трагедій у майбутньому.

Попередній президент США Дональд Трамп згадував Голодомор у 2018 році. Тоді він поставив сталінський голод в Україні в один ряд з "Великим терором" 1937 року у тому ж таки СРСР, злочинами "червоних кхмерів" в Камбоджі, вбивствами німців, які намагалися перебратися в Західну Німеччину.

Про неприпустимість нового Голодомору говорив у 2009 році президент США Барак Обама.

А за президентства його попередника Джорджа Буша-молодшого у Вашингтоні вирішили створити пам’ятник жертвам Голодомору.

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