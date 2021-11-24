Джо Байден зазначив, що треба підтримати тих, хто сьогодні страждає від ярма тиранії.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зробив заяву з приводу вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років.

Заява розміщена на сайті Білого дому.

"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо і віддаємо належне мільйонам невинних українців, які страждали і вмирали під час Голодомору у 1932-1933 роках. Чоловіки, жінки і діти, які втратили свої життя під час цього голоду, були жертвами жорсткої політики та умисних дій режиму Йосипа Сталіна", - наголосив Байден.

Президент США підкреслив, що цього місяця, під час вшанування людей, чиї життя було відібрано, треба взяти на себе нові зобов'язання з втілення постійної роботи, спрямованої на попередження таких трагедій у майбутньому.

Також Байден зазначив, що треба підтримати тих, хто сьогодні страждає від ярма тиранії.

"Український народ подолав жах Голодомору, показавши свій дух і стійкість, та врешті-решт створює вільне і демократичне суспільство. Коли ми згадуємо біль і жертв Голодомору, Сполучені Штати також сьогодні підтверджують нашу відданість народу України і нашу непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України", - наголосив президент США.

Читайте такожСША поширюватимуть історичну правду про Голодомор 1932-1933 років

Як повідомляв УНІАН, раніше США зобов'язалися поширювати історичну правду про Голодомор 1932-1933 років.

У Міністерстві закордонних справ України наголошували, що заперечення Росією Голодомору 1932-33 років як геноциду українського народу співставне вчиненню злочину.

Довідка УНІАН. Питання кількості людських втрат України від Голодомору досі залишається відкритим. Більшість науковців відстоює число вбитих понад 7 мільйонів осіб в УРСР та 3 мільйони українців в інших регіонах СРСР.

Разом з тим, згідно з даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, втрати населення на території України через надсмертність під час Великого Голоду становили 3,9 млн осіб.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Нещодавно у Києві представники ГО "Міжнародна асоціація дослідників Голодомору-геноциду", що утворена вченими, криміналістами, експертами, правниками, істориками, дослідниками, і до якої входять представники міжнародних організацій, які займаються дослідженнями масових штучних голодів та геноциду українців, заявили, що у 1932-1933 роках було знищено 10,5 млн українців, з них 4 млн дітей. Це з урахуванням Дона і Кубані, які є українськими етнічними територіями.

Автор: Віталій Саєнко